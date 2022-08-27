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Дэвид Бекхэм отметил День собак и показал всех своих любимцев

Известный в прошлом футболист оказался большим любителем друзей человека.
Сегодня, 13:09
Дэвид Бекхэм и его собаки
Дэвид Бекхэм и его собаки
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Вчера, 26 августа, в мире праздновался  международный день собак.

Экс-футболист мадридского Реала, Манчестер Юнайтед, Милана и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился большим количеством фото своих любимцев

У англичанина и его семьи в доме живут 4 собаки, одна из которых немецкая овчарка по имени Логан.

Помимо Логана бывший хавбек сборной Англии содержит трех спаниелей разного окраса.

Напомним, ранее Бекхэм поделился историей о Сэре Алексе Фергюсоне

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