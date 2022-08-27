Дэвид Бекхэм отметил День собак и показал всех своих любимцев

Вчера, 26 августа, в мире праздновался международный день собак.

Экс-футболист мадридского Реала, Манчестер Юнайтед, Милана и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился большим количеством фото своих любимцев

У англичанина и его семьи в доме живут 4 собаки, одна из которых немецкая овчарка по имени Логан.

Помимо Логана бывший хавбек сборной Англии содержит трех спаниелей разного окраса.

Напомним, ранее Бекхэм поделился историей о Сэре Алексе Фергюсоне