Персонажи еще не открыты: Ренату Санчеш и Камара предстали в необычном виде во время оглашения составов на матч Монако - ПСЖ
Новички клубов несколько отличались от своих партнеров по команде.
В центральном матче текущего тура Лиги 1 ПСЖ встречается с Монако.
Изготовители графики для чемпионата Франции не лучшим образом подготовились к матчу.
Компания Behance не получила необходимых для представления состава команд кадров Ренату Санчеша и Мохаммеда Камара.
В результате футболисты предстали в несколько необычном виде.
На момент написания новости идет первый тайм. Монако побеждает с минимальным счетом благодаря голу Кевина Фолланда.