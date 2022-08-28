Персонажи еще не открыты: Ренату Санчеш и Камара предстали в необычном виде во время оглашения составов на матч Монако - ПСЖ

Сегодня, 22:20

Сегодня, 22:20

Новички клубов несколько отличались от своих партнеров по команде.

В центральном матче текущего тура Лиги 1 ПСЖ встречается с Монако.

Изготовители графики для чемпионата Франции не лучшим образом подготовились к матчу.

Компания Behance не получила необходимых для представления состава команд кадров Ренату Санчеша и Мохаммеда Камара.

В результате футболисты предстали в несколько необычном виде.

На момент написания новости идет первый тайм. Монако побеждает с минимальным счетом благодаря голу Кевина Фолланда.