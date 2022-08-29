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Манчестер Юнайтед следит за игроком соперника Шахтера по группе Лиги чемпионов

Манкунианцы могут потенциально помочь "горнякам", ослабив их оппонента.
Сегодня, 13:58
Мэтт О'Райли / Manchester Evening News
Мэтт О'Райли / Manchester Evening News
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Манчестер Юнайтед присматривается к полузащитнику Селтика Мэтту О'Райли, передает Manchester Evening News.

21-летний О'Райли перешел из МК Донс в Селтик в январе 2022 года за 1,5 миллиона фунтов и уже привлек внимание Юнайтед. Источники сообщают, что пока нет никаких предположений о скором трансфере игрока, который недавно помог своей команде разгромить Данди Юнайтед со счетом 9:0.

Мэтт О'Райли начал свою карьеру в академии Фулхэма и играл за молодежную сборную Англии, прежде чем сменить гражданство на датское. В марте он дебютировал за сборную Дании до 21 года.

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Полузащитник забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 25 играх за Селтик. Напомним, что шотландцы попали в одну группу Лиги чемпионов с донецким Шахтером, мадридским Реалом и РБ Лейпцигом.

"Красные дьяволы" не подписывали никого из Селтика со времен покойного Лиама Миллера в 2004 году. Действующий контракт О'Райли с клубом рассчитан до 2026 года.

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Манчестер Юнайтед следит за игроком соперника Шахтера по группе Лиги чемпионов
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