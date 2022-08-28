Валенсия уверена в подписании контракта с экс-форвардом Манчестер Юнайтед

По завершению сезона-2021/22 уругвайский нападающий Эдинсон Кавани не стал продлевать контракт с Манчестер Юнайтед и покинул клуб в статусе свободного агента.

Новая кампания уже началась, а 35-летний футболист до сих пор остается без клуба. Но, судя по всему, это не надолго.

Как сообщает Фабрицио Романо, Валенсия близка к заключению контракта с Кавани, и клуб очень уверен в позитивном исходе. По информации источника, "летучие мыши" предложили Эдинсону двухлетний контракт.

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Уругваец обсуждает последние детали соглашения, прежде чем пройти медобследование. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал Реал Сосьедад, но клуб давал Кавани контракт только на один год.