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Валенсия уверена в подписании контракта с экс-форвардом Манчестер Юнайтед

"Летучие мыши" близки к соглашению с опытным игроком.
Сегодня, 21:25
Эдинсон Кавани / Getty Images
Эдинсон Кавани / Getty Images
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По завершению сезона-2021/22 уругвайский нападающий Эдинсон Кавани не стал продлевать контракт с Манчестер Юнайтед и покинул клуб в статусе свободного агента.

Новая кампания уже началась, а 35-летний футболист до сих пор остается без клуба. Но, судя по всему, это не надолго.

Как сообщает Фабрицио Романо, Валенсия близка к заключению контракта с Кавани, и клуб очень уверен в позитивном исходе. По информации источника, "летучие мыши" предложили Эдинсону двухлетний контракт.

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Уругваец обсуждает последние детали соглашения, прежде чем пройти медобследование. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал Реал Сосьедад, но клуб давал Кавани контракт только на один год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол валенсия манчестер юнайтед АПЛ Эдинсон Кавани Ла Лига
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