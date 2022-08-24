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Лидер Валенсии вошел в шорт-лист ПСЖ

Карлос Солер может перейти в стан парижан, если трансфер его соотечественника сорвется.
Сегодня, 19:31
Карлос Солер / Getty Images
Карлос Солер / Getty Images
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Хавбек и лидер испанской Валенсии Карлос Солер может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Marca, в услугах испанца заинтересован французский ПСЖ.

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Парижане сделают предложение по футболисту "летучих мышей", если сорвется трансфер другого испанского полузащитника Фабиана Руиса.

Солер оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро, но гранду чемпионату Франции, судя по всему, он будет стоить дешевле ведь его действующий контракт с Валенсией вскоре истечет.

В минувшем сезоне игрок провел 32 матча в чемпионате Испании, забил 15 мячей и отдал 5 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол валенсия франция испания ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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