Хавбек ПСЖ расторгнет контракт с клубом

Хавбек Андер Эррера покидает ПСЖ. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи.

33-летний испанец договорился с клубом о расторжении контракта. Футболист продолжит карьеру в Атлетике, за который он уже играл с 2011 по 2014 год.

Напомним, в ПСЖ Эррера перешел из Манчестер Юнайтед в 2019 году в качестве свободного агента. Вместе с парижским клубом испанец выиграл в общей сложности семь трофеев.

В минувшем сезоне на счету хавбека парижского клуба 3 гола и 2 ассиста в 19 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Фулхэм хочет приобрести защитника ПСЖ.