Фулхэм хочет приобрести защитника ПСЖ

Хорошо стартовав в АПЛ после своего возвращения, набрав пять очков в первых трех турах, Фулхэм намерен укрепить состав опытным игроком из топового клуба Европы.

По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб готовит свое предложение, чтобы приобрести левого защитника ПСЖ Левена Курзава. "Дачники" сделали 29-летнего француза своей приоритетной целью на оставшиеся дни трансферного окна.

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Сообщается, что в футболисте лично заинтересован главный тренер Фулхэма Марку Силва. Курзава станет одним из нескольких новичков - англичане также ведут переговоры по покупке вингера Ромы Джастина Клюйверта.

Левен Курзава в последние годы потерял место в основе парижан, а потому считается, что он согласится на переезд на Туманный Альбион.