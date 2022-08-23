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Футбол

Бавария намерена арендовать хавбека Барселоны

Френки де Йонг может перебраться в стан мюнхенцев.
Сегодня, 14:14
Френки де Йонг
Френки де Йонг
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Мюнхенская Бавария под конец трансферного окна может усилить полузащитную линию.

Как сообщает Mundo Deportivo, "красные" заинтересованы в услугах хавбека Барселоны Френки де Йонга.

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Вероятное соглашение включает пункт, при котором мюнхенцы покроют зарплату нидерландца, что позволит каталонцам зарегистрировать Жюля Кунде.

Также в случае ухода де Йонга, "сине-гранатовые" попытаются подписать футболиста Манчестер Сити Бернарду Силву.

В минувшем сезоне Ла Лиги де Йонг сыграл в 32 матчах чемпионата Испании, забив 3 мяча и отдав 3 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Бавария Мюнхен
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