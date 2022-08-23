Бавария намерена арендовать хавбека Барселоны
Френки де Йонг может перебраться в стан мюнхенцев.
Мюнхенская Бавария под конец трансферного окна может усилить полузащитную линию.
Как сообщает Mundo Deportivo, "красные" заинтересованы в услугах хавбека Барселоны Френки де Йонга.
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Вероятное соглашение включает пункт, при котором мюнхенцы покроют зарплату нидерландца, что позволит каталонцам зарегистрировать Жюля Кунде.
Также в случае ухода де Йонга, "сине-гранатовые" попытаются подписать футболиста Манчестер Сити Бернарду Силву.
В минувшем сезоне Ла Лиги де Йонг сыграл в 32 матчах чемпионата Испании, забив 3 мяча и отдав 3 ассиста.