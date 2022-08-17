Ван Бастен: Кройффу было бы стыдно за Барселону
Нидерландец прокомментировал непростую ситуацию в клубе.
Экс-футболист Аякса Марко ван Бастен раскритиковал Барселону за ситуацию с хавбеком Френки де Йонгом.
Напомним, каталонский клуб намерен продать игрока или оставить в составе при условии снижения зарплаты.
"Я думаю, Йохану Кройффу было бы стыдно видеть, как повела себя Барселона.
На мой взгляд, поступки Барселоны были намного ниже ее стандартов", – сказал ван Бастен в интервью As.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отозвал у Барселоны свое предложение по де Йонгу.