Ван Бастен: Кройффу было бы стыдно за Барселону

Экс-футболист Аякса Марко ван Бастен раскритиковал Барселону за ситуацию с хавбеком Френки де Йонгом.

Напомним, каталонский клуб намерен продать игрока или оставить в составе при условии снижения зарплаты.

"Я думаю, Йохану Кройффу было бы стыдно видеть, как повела себя Барселона.

На мой взгляд, поступки Барселоны были намного ниже ее стандартов", – сказал ван Бастен в интервью As.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отозвал у Барселоны свое предложение по де Йонгу.