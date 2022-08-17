iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ван Бастен: Кройффу было бы стыдно за Барселону

Нидерландец прокомментировал непростую ситуацию в клубе.
Сегодня, 10:53
Марко ван Бастен / Getty Images
Марко ван Бастен / Getty Images
0 0 0

Экс-футболист Аякса Марко ван Бастен раскритиковал Барселону за ситуацию с хавбеком Френки де Йонгом. 

Напомним, каталонский клуб намерен продать игрока или оставить в составе при условии снижения зарплаты. 

"Я думаю, Йохану Кройффу было бы стыдно видеть, как повела себя Барселона.

На мой взгляд, поступки Барселоны были намного ниже ее стандартов", – сказал ван Бастен в интервью As.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отозвал у Барселоны свое предложение по де Йонгу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марко ван Бастен
0 0 0

Статьи по теме

Левандовски: Знал, что переход в Ла Лигу станет шагом вперед в моей карьере Левандовски: Знал, что переход в Ла Лигу станет шагом вперед в моей карьере
Барселона испытывает трудности в переговорах о новых контрактах с Бускетсом и Пике Барселона испытывает трудности в переговорах о новых контрактах с Бускетсом и Пике
Барселона может усилиться защитником Вильярреала Барселона может усилиться защитником Вильярреала
Челси в ближайшее время проведет переговоры с Обамеянгом Челси в ближайшее время проведет переговоры с Обамеянгом
Помочь журналистам

Видео

Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами
Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Футболист Зари перешел в бельгийский клуб
Водные20:42
Часть сборной Украины по артистическому плаванию вернулась в Харьков
Лига Европы20:27
Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю
Европа20:01
Экс-директор МЮ, который хочет выкупить клуб, заявил, что у него нет денег
Европа19:27
Кучер: Цель Днепра-1 - попасть в группу Лиги Европы
НБА19:26
"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере
Европа19:01
Роналду получил предупреждение от полиции за то, что выбил телефон из руки мальчика
Бокс19:00
Усик - Джошуа: где смотреть бой за звание чемпиона мира
Европа18:48
Атлетико повысил ценник на своего форварда
НБА18:37
Марк Кьюбан: В 2007 году Брайант был в шаге от перехода в Даллас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK