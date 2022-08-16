Манчестер Юнайтед отозвал у Барселоны свое предложение по де Йонгу

Похоже, что одна длительная сага лета все-таки завершилась. Вот только ожидаемого трансфера так и не произошло.

Манчестер Юнайтед все лето потратил на то, чтобы купить у Барселоны Френки де Йонга. Но сам нидерландец был против этого трансфера, так как он хочет получить от каталонцев деньги, которые клуб ему задолжал.

По информации Stretford Paddock, который ссылается на Sky Sports, "красные дьяволы" отозвали свое предложение, тем самым завершая переговоры.

"Юнайтед официально отозвал свое предложение у Барселоны. У него был крайний срок, и они должны были принять решение до его истечения. После этого МЮ сказал "Окей", после чего он отозвал весь пакет всего, о чем они договорились".

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Сообщалось, что манкунианцы были готовы заплатить за де Йонга 85 миллионов евро, включая бонусы. Однако нежелание игрока присоединяться к Манчестеру затянуло переговоры на все лето. Теперь Юнайтед вынужден переключиться на другие цели.