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Манчестер Юнайтед готов продать полузащитника, чтобы подписать Рабьо

Клуб хочет усилить состав за счет продажи своего игрока и дальнейшей покупки футболиста Ювентуса.
Вчера, 13:40
Джеймс Гарнер / Getty Images
Джеймс Гарнер / Getty Images
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После ужасного старта чемпионата Манчестер Юнайтед пытается в ускоренном режиме провести необходимые трансферы. А для этого они готовы расстаться со своими игроками, чтобы  немного заработать.

Как сообщает The Guardian, манкунианцы готовы рассмотреть предложения по своему воспитаннику Джеймсу Гарнеру. По информации источника, 15 миллионов фунтов будет достаточным аргументом, чтобы МЮ продал 21-летнего хавбека.

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Интересно, что это именно та сумма, которую "красные дьяволы" планируют заплатить за полузащитника Ювентуса Адриена Рабьо. Однако переговоры с французом замедлились из-за разногласий по условиям личного контракта.

Прошлый сезон Джеймс Гарнер провел в аренде в Ноттингем Форесте. В кампании-2021/22 англичанин провел 49 матчей за "лесников", отметившись 4 голами и 10 результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус манчестер юнайтед Адриен Рабьо Джеймс Гарнер
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