Защитник Боруссии Дортмунд может перейти в Барселону

Тома Менье стал приоритетом для каталонцев после травмы другой трансферной цели.

Барселона ищет варианты для усиления правого фланга защиты в это летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены подписать Тома Менье из Боруссии Дортмунд.

На бельгийца обратили внимание после того, как Хуан Фойт из Вильярреала получил серьезную травму.

Барселона контактировала с предтавителями игрока. Менье не против перебраться в стан каталонцев.

В минувшем сезоне футболист провел 28 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач.