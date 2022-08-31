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Качараба помог Славии победить Теплице

Украинский защитник отличился голом в ворота соперника.
Вчера, 23:19
Тарас Качараба
Тарас Качараба
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В рамках 6 тура чемпионата Чехии пражская Славия встретилась с Теплице.

Коллектив Индриха Трипишовски победил с разгромным счетом 6:0.

Один из голов забил украинский центрбэк Тарас Качараба.

После шести сыгранных матчей Славия идет на первом матче в чемпионате, набрав 15 очков.

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