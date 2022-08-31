Качараба помог Славии победить Теплице
Украинский защитник отличился голом в ворота соперника.
Вчера, 23:19
В рамках 6 тура чемпионата Чехии пражская Славия встретилась с Теплице.
Коллектив Индриха Трипишовски победил с разгромным счетом 6:0.
Один из голов забил украинский центрбэк Тарас Качараба.
После шести сыгранных матчей Славия идет на первом матче в чемпионате, набрав 15 очков.
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