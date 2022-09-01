Манчестер Юнайтед объявил об аренде Дубравки
Манчестер Юнайтед усилил вратарскую линию, подписав контракт с Мартином Дубравкой, о чем было объявлено на официальном сайте "красных дьяволов".
Игрок присоединился к команде Эрика тен Хага на правах аренды за 2 миллиона фунтов. При этому Юнайтед будет вынужден выкупить контракт 33-летнего словака по завершению сезона за 6 миллионов, если тот выйдет в старте определенное количество матчей.
The United goalkeepers' union: ➕1️⃣— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
Welcome to the club, @HecoDubravka! 👐#MUFC
Дубравка займет место второго вратаря за Давидом Де Хеа, отодвинув на третий план Тома Хитона. Голкипер стал шестым новичком МЮ в это трансферное окно - ранее команду пополнили Тирелл Маласия, Кристиан Эриксен, Лисандро Мартинес, Каземиро и Антони.
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Мартин Дубравка провел в Ньюкасле четыре с половиной года, сыграв за это время 130 матчей, пропустив в них 175 мячей и сыграв на "ноль" 37 раз.