iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Антони - футболист Манчестер Юнайтед

Бразилец получил шанс проявить себя в Англии.
Сегодня, 11:45
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
0 0 0

Манчестер Юнайтед официально объявил о приобретении Антони из Аякса.

22-летний крайний вингер заключил контракт с клубом до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

"Это невероятный момент в моей карьере — присоединиться к одному из самых знаковых клубов мира. Я благодарен всем, кто поверил в меня, особенно моей семье, а также всем моим тренерам и товарищам по команде, потому что без них я бы не добился успеха", - сказал Антони.

По информации зарубежных СМИ, Манчестер Юнайтед заплатил за игрока около 100 миллионов евро.

Бразилец провел за амстердамский Аякс 134 матча, в которых забил 31 гол и выполнил 27 голевых передач. За сборную Бразилии Антони провел девять игр, два гола и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Севилья подписала контракт с бывшим игроком Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол антони манчестер юнайтед
0 0 0

Статьи по теме

Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе
Манчестер Сити приобрел Аканджи с Боруссии Дортмунд Манчестер Сити приобрел Аканджи с Боруссии Дортмунд
Заря объявила о подписании Антюха Заря объявила о подписании Антюха
Игрок Шахтера: Думаю, клуб хочет выгодно продать Мудрика Игрок Шахтера: Думаю, клуб хочет выгодно продать Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии
Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина13:02
Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе
Украина12:55
Петряк: После гибели тестя на войне немного выпал из колеи, потом собрался. Он бы хотел этого
Бокс12:45
Стала известна первая реакция Джошуа на поражение от Усика
Европа12:10
Петряк: Ребров - единственный человек, которому я был нужен в Ференцвароше
Европа12:04
Манчестер Сити приобрел Аканджи с Боруссии Дортмунд
Сборные12:00
Яннис, Йокич и Дончич: ТОП-10 главных звезд Евробаскета
Европа11:45
Антони - футболист Манчестер Юнайтед
Киберспорт11:32
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Украина11:10
Заря объявила о подписании Антюха
Киберспорт11:08
NaVi - Fnatic: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK