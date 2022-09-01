Антони - футболист Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед официально объявил о приобретении Антони из Аякса.

22-летний крайний вингер заключил контракт с клубом до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

"Это невероятный момент в моей карьере — присоединиться к одному из самых знаковых клубов мира. Я благодарен всем, кто поверил в меня, особенно моей семье, а также всем моим тренерам и товарищам по команде, потому что без них я бы не добился успеха", - сказал Антони.

По информации зарубежных СМИ, Манчестер Юнайтед заплатил за игрока около 100 миллионов евро.

Бразилец провел за амстердамский Аякс 134 матча, в которых забил 31 гол и выполнил 27 голевых передач. За сборную Бразилии Антони провел девять игр, два гола и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Севилья подписала контракт с бывшим игроком Манчестер Юнайтед.