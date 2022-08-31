Севилья подписала контракт с экс-игроком Манчестер Юнайтед

Севилья достигла договоренности с бельгийским полузащитником Аднаном Янузаем. Игрок присоединится к андалусийцам в качестве свободного агента, подписав контракт до лета 2026 года, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Последним клубом Янузая был Реал Сосьедад, в котором он провел последние пять сезонов. За это время он принял участие в 168 поединках, записав на свой счет 23 гола и 21 результативную передачу.

Предполагается, что 27-летний бельгиец заменит в Севилье Лукаса Окампоса, который в свою очередь должен будет отправиться в Аякс на место ушедшего в Манчестер Юнайтед Антони.

Таким образом манкунианцы запустили цепочку трансферов, которая завершится подписанием экс-"красного дьявола". В Манчестере Янузай играл сначала за молодежные составы, после чего присоединился к первой команде в 2013 году.