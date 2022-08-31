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Севилья подписала контракт с экс-игроком Манчестер Юнайтед

Некогда сверхперспективный игрок сменил команду в качестве свободного агента.
Вчера, 21:43
Аднан Янузай / Севилья
Аднан Янузай / Севилья
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Севилья достигла договоренности с бельгийским полузащитником Аднаном Янузаем. Игрок присоединится к андалусийцам в качестве свободного агента, подписав контракт до лета 2026 года, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Последним клубом Янузая был Реал Сосьедад, в котором он провел последние пять сезонов. За это время он принял участие в 168 поединках, записав на свой счет 23 гола и 21 результативную передачу.

Предполагается, что 27-летний бельгиец заменит в Севилье Лукаса Окампоса, который в свою очередь должен  будет отправиться в Аякс на место ушедшего в Манчестер Юнайтед Антони.

Таким образом манкунианцы запустили цепочку трансферов, которая завершится подписанием экс-"красного дьявола". В Манчестере Янузай играл сначала за молодежные составы, после чего присоединился к первой команде в 2013 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол севилья манчестер юнайтед Реал Сосьедад Ла Лига Аднан Янузай
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