Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии
Антони достался "красным дьяволам" за невероятную сумму.
Манчестер Юнайтед усилил атакующую линию состава в это трансферное окно.
Пресс-служба манкунианцев объявила о подписании вингера сборной Бразилии Антони.
Футболист достался "красным дьяволам" за 95 млн евро + 5 млн в европейской валюте бонусами.
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Ранее бразилец выступал за амстердамский Аякс, где в минувшем сезоне сыграл 32 матча в нидерландской Эредивизи, оформив 8 голов и 4 ассиста.
Контракт с игроком подписан до окончания сезона-2027/28 с возможностью продления еще на один год.