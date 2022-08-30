Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии

Манчестер Юнайтед усилил атакующую линию состава в это трансферное окно.

Пресс-служба манкунианцев объявила о подписании вингера сборной Бразилии Антони.

Футболист достался "красным дьяволам" за 95 млн евро + 5 млн в европейской валюте бонусами.

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Ранее бразилец выступал за амстердамский Аякс, где в минувшем сезоне сыграл 32 матча в нидерландской Эредивизи, оформив 8 голов и 4 ассиста.

Контракт с игроком подписан до окончания сезона-2027/28 с возможностью продления еще на один год.