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Заря неожиданно оказалась сильнее Динамо в феерическом матче

Команды устроили настоящее шоу.
Сегодня, 15:02
Динамо - Заря / zarya-lugansk.com
Динамо - Заря / zarya-lugansk.com
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В рамках третьего тура чемпионата Украины луганская Заря в номинально домашнем матче встречалась с киевским Динамо.

Команды не заставили зрителя долго ждать забитого гола. Уже на 9 минуте матча мяч в ворота киевлян отправил воспитанник клуба Назарий Русин, выступающий за Зарю.

В концовке первого тайма коллектив Патрика ван Леувена неожиданно удвоил свое преимущество в счете усилиями Мишнева.

В начале второй половины встречи Владислав Ванат отыграл один мяч и могло показаться, что Динамо начало приходить в себя. Ко всему прочему, Заря еще и осталась в меньшинстве. На 69 минуте красную карточку получил Роман Вантух.

Но луганский клуб тут же забил третий гол. Отличился еще один воспитанник "бело-синих" в лице Владимира Бражко с передачи уже упомянутого Русина.

На 83 минуте подопечные Мирчи Луческу благодаря мячу Виталия Буяльского сократили отставание в счете,но на большее их все-таки не хватило.

Заря – Динамо 3:2

Голы: Русин, 9, Мишнев, 35, Бражко, 71 - Ванат, 49, Буяльский, 83.

Заря: Мацапура — Данченко, Батагов, Имереков, Вантух — Чурко (Смиян, 80), Назарина, Мышнев (Бражко, 63) — Кристиан (Алефиренко, 80), Нагнойный (Лунев, 62), Русин.

Динамо Киев: Бущан - Кендзера (Гармаш, 46), Забарный, Сирота, Дубинчак - Буяльский, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) - Караваев, Ванат, Кабаев (Беседин, 80).

Предупреждения: Русин, Вантух, Алефиренко - Сирота, Забарный, Ванат, Караваев, Шапаренко, Буяльский

Удаление: Вантух, 69

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ Динамо Киев Заря Луганск
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