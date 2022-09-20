Наставник сборной Германии: Катар не должен был получить право на проведение ЧМ-2022
Ханс-Дитер Флик считает, что проводить Мундиаль в данной стране - ошибка.
Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о решении провести ЧМ-2022 в Катаре.
Немецкий специалист считает, что доверить этой стране проведение мирового первенства - ошибочное решение.
"Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности", - заявил Флик
Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в квартете Е с командами Испании, Коста-Рики и Японии.