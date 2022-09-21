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Время почти пришло: Бензема восстанавливается с помощью банок?

Форвард мадридского Реала лечится старинным способом.
Сегодня, 13:35
Карим Бензема / https://www.instagram.com/karimbenzema/
Карим Бензема / https://www.instagram.com/karimbenzema/
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Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Карим Бензема пропускает последние матчи своей команды из-за повреждений.

Футболист травмировался в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против Селтика и после этого не появлялся на футбольном поле.

Но, кажется, скоро мы увидим игрока в действии, ведь он намекнул на свое возвращение. Бензема опубликовал фотографию, на которой он изображен его спину с характерными отметинами.

"Время почти пришло", - подписал фото Бензема.

Напомним, что в течение следующей недели европейский клубный сезон находится на паузе из-за матчей национальных сборных.

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