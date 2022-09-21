Время почти пришло: Бензема восстанавливается с помощью банок?

Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Карим Бензема пропускает последние матчи своей команды из-за повреждений.

Футболист травмировался в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против Селтика и после этого не появлялся на футбольном поле.

Но, кажется, скоро мы увидим игрока в действии, ведь он намекнул на свое возвращение. Бензема опубликовал фотографию, на которой он изображен его спину с характерными отметинами.

"Время почти пришло", - подписал фото Бензема.

Напомним, что в течение следующей недели европейский клубный сезон находится на паузе из-за матчей национальных сборных.