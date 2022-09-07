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Стало известно, сколько пропустит Бензема из-за травмы

Француз успеет восстановиться к матче с Шахтером.
Сегодня, 17:49
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images
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Стали известны сроки восстановления форварда Реала Карима Бензема. Об этом сообщает издание As.

Француз был заменен из-за травмы на 30-й минуте матча с Селтиком в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Сегодня форварду провели МРТ, после которого выяснилось, что травма несерьезная.

По итогам обследования у Бензема выявили бурсит коленного сустава. Футболист пропустит из-за повреждения от 7 до 10 дней. 

Таким образом, француз не сыграет против Мальорки, а его участие в матче с РБ Лейпцигом, который пройдет 14 сентября, остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала.

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