Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала

Неизвестные попытались ограбить дом защитника Реала Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Данный нцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мужчин, вооруженных арматурой, попытались проникнуть в дом игрока мадридского клуба.

Отметим, сам футболист вместе со своей семьей находился в это время не дома.

Злоумышленники успели скрыться после того, как сработала сигнализация. Карвахаль обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме.