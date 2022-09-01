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Футбол

Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала

Карвахаль успел вовремя вызвать полицию.
Сегодня, 19:20
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images
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Неизвестные попытались ограбить дом защитника Реала Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Данный нцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мужчин, вооруженных арматурой, попытались проникнуть в дом игрока мадридского клуба.

Отметим, сам футболист вместе со своей семьей находился в это время не дома. 

Злоумышленники успели скрыться после того, как сработала сигнализация. Карвахаль обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Карвахаль
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