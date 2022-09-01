Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала
Карвахаль успел вовремя вызвать полицию.
Неизвестные попытались ограбить дом защитника Реала Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает издание El Confidencial.
Данный нцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мужчин, вооруженных арматурой, попытались проникнуть в дом игрока мадридского клуба.
Отметим, сам футболист вместе со своей семьей находился в это время не дома.
Злоумышленники успели скрыться после того, как сработала сигнализация. Карвахаль обратился в полицию.
Ранее сообщалось, что Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме.