Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме

Нападающий сборной Габона и Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения, об этом сообщает El Pais.

По информации источника, 33-летний футболист был ограблен и избит сегодня ночью в своем доме в Кастельдефельсе (Каталония, Испания). Около часа ночи по меньшей мере четверо мужчин забрались в сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными трубы, а затем избили его.

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Воры запугивали потерпевшего и его жену оружием, пока им не удалось открыть сейф, из которого они забрали драгоценности. Отмечается, что преступники скрылись на белом Audi A3.

Жена футболиста сообщила в полицию о случившемся. Правоохранительные органы уже начали поиски воров.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала преступников, которые ограбили 15 вилл в Испании.