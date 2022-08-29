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Футбол

Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Сегодня, 14:35
Пьер-Эмерик Обамеянг / instagram.com/aubameyang97
Пьер-Эмерик Обамеянг / instagram.com/aubameyang97
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Нападающий сборной Габона и Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения, об этом сообщает El Pais.

По информации источника, 33-летний футболист был ограблен и избит сегодня ночью в своем доме в Кастельдефельсе (Каталония, Испания). Около часа ночи по меньшей мере четверо мужчин забрались в сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными трубы, а затем избили его.

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Воры запугивали потерпевшего и его жену оружием, пока им не удалось открыть сейф, из которого они забрали драгоценности. Отмечается, что преступники скрылись на белом Audi A3.

Жена футболиста сообщила в полицию о случившемся. Правоохранительные органы уже начали поиски воров.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала преступников, которые ограбили 15 вилл в Испании.

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