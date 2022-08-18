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Футбол

Левандовски был ограблен во время раздачи автографов фанатам

У поляка забрали часы прямо из машины.
Вчера, 23:18
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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У форварда Барселоны Роберта Левандовского пытались украсть часы за 70 тысяч евро. Об этом сообщает издание TV3.

Инцидент произошел в четверг днем около базы каталонцев. Поляк ехал на тренировку, а после остановился, чтобы дать автограф фанатам. Ограбление случилось после того, как Левандовски опустил окно автомобиля, чтобы дать автографы нескольким людям.

Во время этого неизвестный мужчина ворвался внутрь салона и выхватил часы, стоимостью 70 тысяч евро.

Отметим, Левандовски пытался поймать вора и вернуть свои часы, однако преступник убежал, и футболист потерял его из виду. Задержать вора помогла полиция, которая потом вернула украденные часы владельцу.

Ранее сообщалось, что Барселона может усилиться защитником Вильярреала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски
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