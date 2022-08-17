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Футбол

Барселона может усилиться защитником Вильярреала

Фойт обойдется каталонцам в круглую сумму.
Сегодня, 13:22
Хуан Фойт / Getty Images
Хуан Фойт / Getty Images
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Барселона летом может приобрести правого защитника Вильярреала Хуана Фойта. Об этом сообщает издание Marca.

Агент 24-летнего аргентинца Клаудио Курти сегодня встретился с директором каталонцев Матеу Алемани. Тем не менее Вильярреал не собирается продавать игрока и вести переговоры о его трансфере.

Если Барселона решит сделать предложение о покупке Фойта, ей придется выплатить 42 млн евро отступных.

Напомним, Вильярреал выкупил защитника у Тоттенхэма летом 2021 года за 15 миллионов евро. Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Челси в ближайшее время проведет переговоры с Обамеянгом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал
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