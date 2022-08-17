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Футбол

Челси в ближайшее время проведет переговоры с Обамеянгом

Барселона намерена выручить с продажи габонца не менее 30 млн евро.
Сегодня, 11:50
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
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Челси по-прежнему продолжает попытки купить форварда Барселоны Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонцы уже запланировали новый раунд переговоров с окружением 33-летнего габонца на этой неделе. Владелец Челси Тодд Боэли хочет договорится сначала по условиям личного контракта с Обамеянгом, лишь после после этого Челси сделает официальное предложение Барселоне.

В свою очередь каталонцы хотят выручить с продажи игрока около 30 млн евро. При этом главный тренер Барселоны Хави пытается удержать форварда в команде.

Напомним, действующий контракт Обамеянга с "сине-гранатовыми" истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что центрбек Лестера попросил руководство клуба отпустить его в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
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