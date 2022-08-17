Центрбек Лестера попросил руководство клуба отпустить его в Челси

Защитник Лестера Уэсли Фофана намерен в ближайшее время перейти в Челси. Об этом сообщает издание The Guardian.

21-летний француз уведомил руководство своего клуба о своем желании сменить команду. В свою очередь лондонцы намерены пригласить центрального защитника до закрытия трансферного окна.

С самим Фофана Челси уже согласовал 4-летний контракт на 200 000 фунтов в неделю. Лондонцам осталось договориться с Лестером, чтобы осуществить трансфер.

"Лисы "хотят получить не менее 80 млн фунтов и уже отклонили два предложения Челси на 60 и 65 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Эвертон отклонил многомиллионное предложение Челси по своему игроку.