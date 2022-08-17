iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Центрбек Лестера попросил руководство клуба отпустить его в Челси

Фофана решил сменить клубную прописку.
Сегодня, 10:19
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images
0 0 0

Защитник Лестера Уэсли Фофана намерен в ближайшее время перейти в Челси. Об этом сообщает издание The Guardian.

21-летний француз уведомил руководство своего клуба о своем желании сменить команду. В свою очередь лондонцы намерены пригласить центрального защитника до закрытия трансферного окна.

С самим Фофана Челси уже согласовал 4-летний контракт на 200 000 фунтов в неделю. Лондонцам осталось договориться с Лестером, чтобы осуществить трансфер.

"Лисы "хотят получить не менее 80 млн фунтов и уже отклонили два предложения Челси на 60 и 65 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Эвертон отклонил многомиллионное предложение Челси по своему игроку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси лестер уэсли фофана
0 0 0

Статьи по теме

Вингер Челси открыт к переходу в Манчестер Юнайтед Вингер Челси открыт к переходу в Манчестер Юнайтед
Челси в ближайшее время проведет переговоры с Обамеянгом Челси в ближайшее время проведет переговоры с Обамеянгом
Эвертон отклонил многомиллионное предложение Челси по своему игроку Эвертон отклонил многомиллионное предложение Челси по своему игроку
Челси не сможет рассчитывать на Канте на протяжении месяца Челси не сможет рассчитывать на Канте на протяжении месяца
Помочь журналистам

Видео

Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами
Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Футболист Зари перешел в бельгийский клуб
Водные20:42
Часть сборной Украины по артистическому плаванию вернулась в Харьков
Лига Европы20:27
Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю
Европа20:01
Экс-директор МЮ, который хочет выкупить клуб, заявил, что у него нет денег
Европа19:27
Кучер: Цель Днепра-1 - попасть в группу Лиги Европы
НБА19:26
"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере
Европа19:01
Роналду получил предупреждение от полиции за то, что выбил телефон из руки мальчика
Бокс19:00
Усик - Джошуа: где смотреть бой за звание чемпиона мира
Европа18:48
Атлетико повысил ценник на своего форварда
НБА18:37
Марк Кьюбан: В 2007 году Брайант был в шаге от перехода в Даллас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK