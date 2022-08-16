Эвертон отклонил многомиллионное предложение Челси по своему игроку

"Ириски" не заинтересованы в продаже талантливого хавбека.

В целях усилить свой состав лондонский Челси предпринял попытку подписать 21-летнего полузащитника Эвертона Энтони Гордона.

"Синие" посчитали, что 45 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить команду Фрэнка Лэмпарда отпустить игрока в Лондон.

Однако, по информации Sky Sports, Эвертон отклонил данное предложение Челси. Мерсисайдцы все так же не заинтересованы в продаже своего воспитанника, на которого возложены большие надежды.

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При этом переговоры между клубом и игроком по новому контракту остановились. Эвертон сделал футболисту новое предложение, на которое он до сих пор не ответил.

В прошлом сезоне Энтони Гордон принял участие в 40 поединках, отметившись 4 голами и 3 ассистами.