Челси не сможет рассчитывать на Канте на протяжении месяца

Француз выбыл из строя на длительный срок.

В воскресенье, 14 августа, украшением второго тура АПЛ стало лондонское дерби между Челси и Тоттенхэмом, которое завершилось результативной ничьей 2:2.

По ходу встречи повреждение получил полузащитник "пенсионеров" Н'Голо Канте. На 85-й минуте поединка вместо него на поле появился Конор Галлахер.

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Как стало известно SPORTbible, у 31-летнего француза диагностирована травма бедра. По предварительным сообщениям, игрок останется вне игры на целый месяц.

Более четкая картина относительно его травмы и срока восстановления будет составлена после того, как Канте пройдет МРТ. Предварительно полузащитник пропустит пять матчей чемпионата, вернувшись как раз к поединку с Ливерпулем 18 сентября.