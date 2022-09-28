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Два футболиста Шахтера тренируются по индивидуальной программе

Марьян Швед и Андрей Тотовицкий не готовы к занятиям в общей группе.
Сегодня, 08:44
Марьян Швед
Марьян Швед
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Донецкий Шахтер начал подготовку к предстоящим матчам УПЛ и Лиги чемпионов.

Пресс-служба "горняков" сообщает, что команда приступила к тренировкам на базе варшавской Легии.

Заявляется, что хавбек Андрей Тотовицкий и вингер Марьян Швед тренировались по индивидуальной программе.

Уже в субботу, 1 октября, Шахтер проведет матч чемпионата Украины против харьковского Металлиста.

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