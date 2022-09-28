Два футболиста Шахтера тренируются по индивидуальной программе

Сегодня, 08:44

Сегодня, 08:44

Марьян Швед и Андрей Тотовицкий не готовы к занятиям в общей группе.

Донецкий Шахтер начал подготовку к предстоящим матчам УПЛ и Лиги чемпионов.

Пресс-служба "горняков" сообщает, что команда приступила к тренировкам на базе варшавской Легии.

Заявляется, что хавбек Андрей Тотовицкий и вингер Марьян Швед тренировались по индивидуальной программе.

Уже в субботу, 1 октября, Шахтер проведет матч чемпионата Украины против харьковского Металлиста.