Бывший футболист Реала и Ливерпуля Хаби Алонсо возглавил Байер. Леверкузенцы уволили бывшего тренера Джерардо Сеоане.

В свою очередь, испанский специалист подписал контракт до лета 2024 года. В четверг, 6 октября, Алонсо будет представлен в качестве нового тренера.

ℹ️ #Bayer04 and Gerardo #Seoane go their separate ways. World and European Champion @XabiAlonso becomes new head coach of the #Werkself. pic.twitter.com/VBcCCWHPNJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 5, 2022

"Я знаю Леверкузен как отличный клуб еще со времен моего пребывания в Германии. У Байера всегда были отличные игроки, и в нынешнем составе я вижу много качественных игроков.

В ходе моих бесед с клубом быстро стало ясно, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, у нас есть принципиальные и амбициозные цели, к которым мы продолжаем стремиться. Эта задача меня очень волнует, и я уверен, что мы справимся с ней", – сказал Алонсо.

Напомним, после 8 туров Бундеслиги Байер занимает 17 место, набрав всего 5 очков.