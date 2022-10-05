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Хаби Алонсо возглавил Байер

Испанский специалист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
Вчера, 20:48
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images
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Бывший футболист Реала и Ливерпуля Хаби Алонсо возглавил Байер. Леверкузенцы уволили бывшего тренера Джерардо Сеоане.

В свою очередь, испанский специалист подписал контракт до лета 2024 года. В четверг, 6 октября, Алонсо будет представлен в качестве нового тренера.

"Я знаю Леверкузен как отличный клуб еще со времен моего пребывания в Германии. У Байера всегда были отличные игроки, и в нынешнем составе я вижу много качественных игроков.

В ходе моих бесед с клубом быстро стало ясно, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, у нас есть принципиальные и амбициозные цели, к которым мы продолжаем стремиться. Эта задача меня очень волнует, и я уверен, что мы справимся с ней", – сказал Алонсо.

Напомним, после 8 туров Бундеслиги Байер занимает 17 место, набрав всего 5 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Хаби Алонсо
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