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Футбол

Немецкий топ-клуб подготовил новый контракт для своего лидера

Флориан Вирц может остаться в стане леверкузенцев.
Сегодня, 20:30       Автор: Василий Медвидь
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Леверкузенский Байер попытается удержать Флориана Вирца в своем составе.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "фармацевты" подготовили для Вирца предложение нового контракта. Соглашение будет рассчитано до 2028 года и будет иметь определенную сумму отступных, которая активируется с 2026 года.

Немец еще не принял решение, но должен это сделать уже в ближайшее время. За атакующим полузащитником следят Челси и Манчестер Сити.

Напомним, ранее стало известно, что Бавария хочет приобрести таланта из АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Флориан Вирц

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