Немецкий топ-клуб подготовил новый контракт для своего лидера

Леверкузенский Байер попытается удержать Флориана Вирца в своем составе.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "фармацевты" подготовили для Вирца предложение нового контракта. Соглашение будет рассчитано до 2028 года и будет иметь определенную сумму отступных, которая активируется с 2026 года.

Немец еще не принял решение, но должен это сделать уже в ближайшее время. За атакующим полузащитником следят Челси и Манчестер Сити.

Напомним, ранее стало известно, что Бавария хочет приобрести таланта из АПЛ.

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