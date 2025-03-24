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Футбол

Бавария хочет приобрести таланта из АПЛ

Тайлер Дибблинг может оказаться в стане мюнхенцев.
Сегодня, 19:59       Автор: Василий Медвидь
Тайлер Диблинг / Getty Images
Тайлер Диблинг / Getty Images

Мюнхенская Бавария может усилиться игроком аутсайдера АПЛ.

Как сообщает Кристиан Фальк, «красные» следят за прогрессом Тайлера Дибблинга. Спортивный и генеральный директора клуба Макс Эберль и Кристиан Фройнд имеют очень хорошие впечатления от игры 19-летнего вингера. 

В то же время, журналист отмечает, что мюнхенцы еще не выходили на контакт с представителями игрока, но планируют это сделать в будущем.

В текущем сезоне Дибблинг дебютировал за Саутгемптон в АПЛ. Всего он сыграл за «святых» 30 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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