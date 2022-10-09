Хетафе - Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

В рамках восьмого тура Ла Лиги Реал на чужом поле встретился с Хетафе. "Сливочные" добыли минимальную победу со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Эдера Милитао еще в самом начале матча.

Отметим, украинский вратарь Андрей Лунин сыграл на ноль, соперник два раза пробил в створ ворот.

Вашему вниманию видеообзор матча Хетафе - Реал:

Хетафе - Реал 0:1

Гол: Милитао, 3

Хетафе: Сориа - Суарес, Дуарте, Митрович, Дхене - Ангилери (Амави, 83), Аленья (Порту, 66), Алгобиа (Сеоане, 83), Милла - Майораль (Эль-Хаддади, 66), Унал (Фернандес, 86)

Реал: Лунин - Карвахаль, Милитао (Начо, 83), Алаба, Рюдигер - Тчуамени, Модрич, Камавинга (Асенсио, 83) - Вальверде, Винисиус, Родриго (Диас, 89)

Источник: MEGOGO