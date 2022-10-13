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Миколенко рассказал о самых памятных матчах в АПЛ - один из них Эвертон проиграл

Украинский защитник больше всего запомнил два противостояния.
Сегодня, 14:27
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
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Футболист сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко в интервью рассказал, что является главной составляющей адаптации футболиста в новой стране и новом чемпионате.

"Не знаю, адаптация ли уже состоялась на 100%, но наибольшей проблемой во время переезда была речь. Если ты не знаешь языка, то не можешь разговаривать с партнерами, не понимаешь тренера. Именно поэтому я повторяю постоянно: "Ребята, учите английский, испанский, португальский. Это очень важно.

Конечно, когда ты переходишь с украинского чемпионата в английский, то здесь намного выше интенсивность и скорость. Кроме того, у меня были проблемы со здоровьем, которые до сих пор меня не оставили".

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Миколенко смог быстро стать игроком основы "ирисок" и уже провел более двух десятков поединков, но больше всего ему запомнились два матча.

"В конце прошлого сезона действительно существовали опасения, что мы вылетим из АПЛ. От этого и происходила неуверенность. Но у нас мощная команда, сильная духом, поэтому мы выгрызали эти очки. Против Челси, Манчестер Юнайтед, Кристал Пелес у предпоследнего тура. В итоге, мы стали только сильнее, а сейчас кайфуем от каждого дня вместе.

Самым памятным моментом того времени было первое дерби Ливерпуля на выезде. Мы играли не так хорошо в игровом плане, но бились, старались. Проиграли 0:2, так бывает в футболе. Что еще? Кристал Пелес, да, наверное эта игра".

В том поединке против лондонского клуба Эвертон проигрывал 0:2 после первого тайма, но во втором смог сравнять и в концовке вырвать победу.

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