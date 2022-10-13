Миколенко - о соперниках в АПЛ: Для меня это не звезды

Виталий Миколенко в конце 2021 перебрался в Англию, где стал играть за местный Эвертон. Футболист сумел завоевать доверие тренера и стать стабильным игроком основы команды АПЛ.

"Когда в команду пришел Франк Лампард, то я уже знал, что должен заработать себе имя в Англии и получить место в стартовом составе. Для меня не имеет значения, под руководством какого тренера я работаю, потому что все зависит от моего отношения к игре . Если ты хороший игрок, то тренер будет тебе доверять. Главное — работать каждый день и быть все время в фокусе".

Доверие — это очень важно, но его нужно заслуживать и всегда поддерживать.

"Я должен играть каждую игру стабильно хорошо, чтобы тренерский штаб и команда мне доверяла. Неважно, будет ли это в стартовом составе или просто в заявке. Главное — чтобы команда выигрывала, тогда все будут счастливы".

У украинца за это короткое время пребывания в Англии уже было два легендарных ментора - бывшие левые защитники сборной Англии Лейтон Бэйнс и Эшли Коул.

"С Бейнсом я много не разговаривал, потому что он где-то неделю работал со мной. С Эшли Коулом мы общаемся всегда на тренировках. Я всегда слышу подсказки. Не только от Эшли или Бейнса, но и от всего тренерского штаба".

А вот главный тренер – когда-то легендарный атакующий игрок – больше уделяет внимания игре в защите от Виталия.

"С Лампардом мы много пересматриваем моменты, как именно я должен работать в защите, мои движения. В атаке также важно хорошо играть, однако на оборону больший акцент, потому что, прежде всего, я — защитник", - рассказывает Миколенко в интервью Setanta Sports.

Почти в каждом поединке в рамках английской Премьер-лиги Виталию противостоят игроки с мировым именем, но сам игрок не уделяет этому внимания.

"В матчах АПЛ действительно приходится играть против топ-звезд мирового футбола, но я это не считаю — это тоже моя работа. Играю в чемпионате, который является лучшим в мире, но для меня это — не звезды, а оппоненты, против которого я должен сыграть".

"На какой позиции мне играть удобнее? Особого значения для меня нет. Мы играли в пять защитников, играли и в четыре, как продолжаем делать и на сегодня. В сборной то же самое. Тренерский штаб ставит задачу — ты его выполняешь. Уже успел поиграть и центрального защитника в Эвертоне и сборной", – добавил Виталий.

На данный момент Миколенко провел за Эвертон уже более 20 матчей в АПЛ и забил один гол.