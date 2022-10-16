Ливерпуль - Ман Сити 1:0: обзор матча и результат игры 16.10.2022

Завершился поединок чемпионата Англии между командами Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

В воскресенье, 16 октября, в рамках 11 тура АПЛ Ливерпуль встречался с главным конкурентом последних лет в чемпионате Манчестер Сити.

Обе команды вполне могли открыть счет еще в первом тайме, так как имели немало моментов для этого, однако, до перерыва болельщики не смогли увидеть забитых мячей.

Лишь на 76-й минуте счет в матче открыл нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. Голкипер хозяев Алисон сделал передачу на египтянина, который воспользовался ошибкой защитника Манчестер Сити Жоау Канселу, реализовал выход 1 на 1 с голкипером.

На 86-й минуте арбитр удалил главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, излишне эмоционально отреагировавшего на решение арбитра не зафиксировать фол на форварде Мохамеде Салахе.

Уход наставника никак не успел повлиять на игроков мерсисайдской команды, ввиду чего они сумели удержать нужным им счет до финального свистка.

Статистика матча Ливерпуль - Ман Сити 11-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Ман Сити 1:0

Гол: Салах, 76

Ливерпуль: Алиссон - ван Дейк, Гомес, Робертсон - Тьяго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 73), Эллиотт (Карвалью, 73), Милнер - Фирмино (Нуньес, 72), Салах (Александер-Арнолд, 90), Диогу Жота (Цимикас, 90).

Манчестер Сити: Эдерсон - Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке - Гюндоган (Альварес, 89), де Брюйне, Родри - Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Предупреждения: Фабиньо, Аканджи, Тьяго Алькантара, Диогу Жота.