Золотой мяч-2022: онлайн-трансляция церемонии
Главная индивидуальная награда в мировом футболе – Золотой мяч – будет вручена уже сегодня, 17 октября. Лучших футболистов будут награждать по итогам прошедшего сезона-2021/22.
Церемония состоится в Париже и награждать кроме лучшего футболиста будут также лучшую игроку, вратаря, молодого игрока и некоторые другие награды.
По сути Live трансляция начнется в 18:30, именно с тех пор с некоторой периодичностью организатор в лице France Football будет объявлять футболистов, которые займут места с 30 по 11.
Смотреть онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча
Трансляция церемонии будет доступна на ISPORT в этой статье 17 октября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 21:30 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно, присоединиться к ней сможет любой желающий.
Официальным транслятором церемонии в Украине будет YouTube-канал Футбол 2.0. Комментировать событие будут Александр Михайлюк и Андрей Столярчук.
Напомним, что в этом году в число номинантов не вошел действующий обладатель Золотого мяча Лионель Месси.
30 претендентов на Золотой мяч:
- Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия);
- Себастьен Алле (Боруссия Дортмунд, Кот-д’Ивуар);
- Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия);
- Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия);
- Тибо Куртуа (Реал, Бельгия);
- Рафаэл Леау (Милан, Португалия);
- Кристофер Нкунку (Лейпциг, Франция);
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет);
- Йозуа Киммих (Бавария, Германия);
- Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия);
- Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир);
- Роберт Левандовски (Барселона, Польша);
- Каземиро (Реал, Бразилия);
- Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия);
- Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея);
- Карим Бензема (Реал, Франция);
- Гарри Кейн (Тоттенхэм, Англия);
- Майк Меньян (Милан, Франция);
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай);
- Садио Мане (Бавария, Сенегал);
- Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия);
- Лука Модрич (Реал, Хорватия);
- Антонио Рюдигер (Реал, Германия);
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция);
- Эрлин Холанд (Манчестер Сити, Норвегия).
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия);
- Кевин Де Брейне (Манчестер Сити, Бельгия);
- Душан Влахович (Ювентус, Сербия);
- Верджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды);
- Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия);