Золотой мяч-2022: онлайн-трансляция церемонии

Главная индивидуальная награда в мировом футболе – Золотой мяч – будет вручена уже сегодня, 17 октября. Лучших футболистов будут награждать по итогам прошедшего сезона-2021/22.

Церемония состоится в Париже и награждать кроме лучшего футболиста будут также лучшую игроку, вратаря, молодого игрока и некоторые другие награды.

По сути Live трансляция начнется в 18:30, именно с тех пор с некоторой периодичностью организатор в лице France Football будет объявлять футболистов, которые займут места с 30 по 11.

Смотреть онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча

Трансляция церемонии будет доступна на ISPORT в этой статье 17 октября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 21:30 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно, присоединиться к ней сможет любой желающий.

Официальным транслятором церемонии в Украине будет YouTube-канал Футбол 2.0. Комментировать событие будут Александр Михайлюк и Андрей Столярчук.

Напомним, что в этом году в число номинантов не вошел действующий обладатель Золотого мяча Лионель Месси.

30 претендентов на Золотой мяч: