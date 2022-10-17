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Золотой мяч-2022: онлайн-трансляция церемонии

ISPORT представляет текстовую олайн-трансляцию церемонии награждения лучших футболистов года.
Сегодня, 11:06
Бензема или кто-то другой?
Бензема или кто-то другой?
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Главная индивидуальная награда в мировом футболе – Золотой мяч – будет вручена уже сегодня, 17 октября. Лучших футболистов будут награждать по итогам прошедшего сезона-2021/22.

Церемония состоится в Париже и награждать кроме лучшего футболиста будут также лучшую игроку, вратаря, молодого игрока и некоторые другие награды.

По сути Live трансляция начнется в 18:30, именно с тех пор с некоторой периодичностью организатор в лице France Football будет объявлять футболистов, которые займут места с 30 по 11.

Смотреть онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча

Трансляция церемонии будет доступна на ISPORT в этой статье 17 октября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 21:30 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно, присоединиться к ней сможет любой желающий.

Официальным транслятором церемонии в Украине будет YouTube-канал Футбол 2.0. Комментировать событие будут Александр Михайлюк и Андрей Столярчук.

Напомним, что в этом году в число номинантов не вошел действующий обладатель Золотого мяча Лионель Месси.

30 претендентов на Золотой мяч:

  • Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия);
  • Себастьен Алле (Боруссия Дортмунд, Кот-д’Ивуар);
  • Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия);
  • Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия);
  • Тибо Куртуа (Реал, Бельгия);
  • Рафаэл Леау (Милан, Португалия);
  • Кристофер Нкунку (Лейпциг, Франция);
  • Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет);
  • Йозуа Киммих (Бавария, Германия);
  • Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия);
  • Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир);
  • Роберт Левандовски (Барселона, Польша);
  • Каземиро (Реал, Бразилия);
  • Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия);
  • Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея);
  • Карим Бензема (Реал, Франция);
  • Гарри Кейн (Тоттенхэм, Англия);
  • Майк Меньян (Милан, Франция);
  • Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай);
  • Садио Мане (Бавария, Сенегал);
  • Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия);
  • Лука Модрич (Реал, Хорватия);
  • Антонио Рюдигер (Реал, Германия);
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция);
  • Эрлин Холанд (Манчестер Сити, Норвегия).
  • Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия);
  • Кевин Де Брейне (Манчестер Сити, Бельгия);
  • Душан Влахович (Ювентус, Сербия);
  • Верджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды);
  • Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия);

 

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