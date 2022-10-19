Челси - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Англии

Команды встретятся в матче 13-го тура английской Премьер-лиги-2022/23. Узнайте на ISPORT, где смотреть этот поединок, а также место и время его проведения.

В субботу, 22 октября, Челси в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/23 примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Поединок будет сыгран в Лондоне (Англия) на домашнем стадионе "синих" Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

На данный момент Челси и Манчестер Юнайтед являются соседями в турнирной таблице английской Премьер-лиги и борются за место в Лиге чемпионов. Лондонский клуб, имея в своем активе 19 очков после девяти матчей, занимает четвертую позицию и находится в зоне ЛЧ. МЮ расположился на одну строчку ниже. Манкунианцы в девяти поединках набрали 16 баллов.

Где смотреть матч Челси - Манчестер Юнайтед

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед, где можно смотреть текущий ход поединка. Матч начнется 22 октября в 19:30 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине центральный матч 13-го тура чемпионата Англии в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине. Напомним, что именно этот канал является официальным транслятором АПЛ.

Всего за свою историю Челси и Манчестер Юнайтед сыграли между собой 191 матч в различных турнирах, включая еврокубковые соревнования, и сейчас преимущество на стороне "красных дьяволов". Лондонцы выиграли 54 поединка, манкунианцы - 78, а 59 встреч завершились вничью.

Источник: Getty Images

Где состоится матч Челси - Манчестер Юнайтед?

Поединок будет сыгран в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж, который является домашним для Челси с 1905 года. Сейчас вместимость арены составляет 40 340 зрителей.

В последний раз Манчестер Юнайтед и Челси встречались между собой в апреле в 37-м туре минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги и разошлись миром 1:1. Поединок первого круга чемпионата завершился с аналогичным счетом.