Реал - Севилья: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Испании

Команды встретятся в матче 11-го тура испанской Ла Лиги-2022/23. Узнайте на ISPORT, где смотреть этот поединок, а также место и время его проведения.

В субботу, 22 октября, мадридский Реал в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23 сыграет на своем поле с Севильей.

Поединок состоится в Мадриде (Испания) на домашнем стадионе "сливочных" Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В данный момент Реал и Севилья пребывают в разных положениях в турнирной таблице высшего испанского дивизиона. Мадридский клуб, набрав в девяти матчах 25 очков и не потерпев ни одного поражения, лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в лице Барселоны на три балла. Севилья сейчас находится в середине турнирной таблицы Ла Лиги. "Рохибланкос" после десяти поединков имеют в своем активе десять пунктов и расположились на 11-й позиции.

Где смотреть матч Реал - Севилья

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Реал - Севилья, где можно смотреть текущий ход поединка. Матч начнется 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

Также в Украине матч 11-го тура чемпионата Испании в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO. Здесь поединок покажет канал " MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Всего в своей истории Реал и Севилья провели между собой 171 матч в различных турнирах, включая еврокубковые соревнования. Значительное преимущество в личных встречах на стороне мадридской команды: "сливочные" одержали победы в 94 поединках, "рохибланкос" - в 48, а еще 29 встреч завершились ничейным результатом.

Источник: Getty Images

Где состоится матч Реал - Севилья?

Поединок будет сыгран в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, который был построен в 1947 году и является домашним для Реала. Сейчас вместимость арены составляет 81 044 зрителей.

В последний раз Реал и Севилья встречались между собой в апреле в рамках 32-го тура прошлого розыгрыша испанской Ла Лиги. Тогда мадридский клуб, проигрывая на выезде по ходу матча в два мяча, вырвал победу со счетом 3:2.