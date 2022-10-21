Антигерой финала ЛЧ начал встречаться с итальянской телеведущей

Лорис Кариус нашел себе новую половинку в лице Дилетты Леотты.

Дела в личной жизни Лориса Кариуса идут гораздо лучше, чем на футбольном поле.

Как сообщает издание The Sun, немецкий голкипер нашел себе новую девушку.

Избранницей Кариуса стала известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта.

Новоиспеченная пара образовалась после разрыва Леотты с итальянцем Джакомо Кавали.

Источник отмечает, что ведущая начала интенсивно изучать английский, чтобы упростить комуникацию с вратарем.

Напомним, карьера Кариуса пошла под откос после его перформанса в финале ЛЧ-2018 в Киеве. После этого он провалил аренды в Унионе и Бешикташе.