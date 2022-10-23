iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Севилья 3:1 обзор матча и результат игры 22.10.2022

Мадридский клуб добыл очередные три очка.
Сегодня, 00:15
Реал - Севилья / Getty Images
Реал - Севилья / Getty Images
0 0 0

В субботу, 22 октября, в рамках 11 тура Ла Лиги Реал приписал Севилью. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

За "сливочных" голами отметились Лука Модрич, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. В свою очередь за гостей забил Эрик Ламела.

Отметим, украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин не сыграл в данном матче, просидев весь матч на скамейке запасных.

После 11 туров Реал идет на первом месте с 31-м очком, а Севилья занимает 14-ю строчку, набрав 10 баллов.

Статистика матча Реал - Севилья 13-го тура чемпионата Испании

Реал - Севилья 3:1      
Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54

Владение мячом: 56% - 44%     
Удары (в створ): 18(6) - 9(2)     
Атаки: 128(49) - 81(30)

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Милитао, Менди (Рюдигер, 77) - Модрич (Асенсио, 77), Кроос, Тчуамэни (Камавинга, 65) - Вальверде, Винисиус, Родриго

Севилья: Буну - Монтьель, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес - Ракитич (Рафа Мир, 76), Оливер Торрес (Гомес, 69), Жордан - Навас (Кармона, 67), Иско (Дилейни, 76), Ламела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Реал Мадрид Ла Лига
0 0 0

Статьи по теме

Лунин остался на скамейке запасных Реала на матч против Севильи Лунин остался на скамейке запасных Реала на матч против Севильи
Только четыре журналиста не поставили Бензема на первое место в голосовании за Золотой мяч Только четыре журналиста не поставили Бензема на первое место в голосовании за Золотой мяч
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе
Помочь журналистам

Видео

Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн
Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

ММА00:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА00:39
Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе
Европа00:15
Реал без Лунина победил Севилью
Вчера, 23:49
Европа23:49
Интер в голевой перестрелке оказался сильнее Фиорентины
ММА23:32
Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе
НБА23:16
НБА думает над решением серьезной проблемы "танкования" команд
ММА23:03
Шон О’Мэлли одержал победу раздельным решением над Петром Яном
Европа22:50
Поттер: Не могу заявлять, что Челси заслужил победу
Европа22:46
Милан - Монца 4:1 Видео голов матча 22.10.22 Серии А
Формула 122:31
Брэд Питт занимается созданием фильма о Формуле 1, Хэмилтон станет продюсером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK