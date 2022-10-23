Реал - Севилья 3:1 обзор матча и результат игры 22.10.2022

В субботу, 22 октября, в рамках 11 тура Ла Лиги Реал приписал Севилью. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

За "сливочных" голами отметились Лука Модрич, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. В свою очередь за гостей забил Эрик Ламела.

Отметим, украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин не сыграл в данном матче, просидев весь матч на скамейке запасных.

После 11 туров Реал идет на первом месте с 31-м очком, а Севилья занимает 14-ю строчку, набрав 10 баллов.

Статистика матча Реал - Севилья 13-го тура чемпионата Испании

Реал - Севилья 3:1

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54

Владение мячом: 56% - 44%

Удары (в створ): 18(6) - 9(2)

Атаки: 128(49) - 81(30)

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Милитао, Менди (Рюдигер, 77) - Модрич (Асенсио, 77), Кроос, Тчуамэни (Камавинга, 65) - Вальверде, Винисиус, Родриго

Севилья: Буну - Монтьель, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес - Ракитич (Рафа Мир, 76), Оливер Торрес (Гомес, 69), Жордан - Навас (Кармона, 67), Иско (Дилейни, 76), Ламела.