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Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022

Вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Сегодня, 07:25
Реал обыграл Севилью / Getty Images
Реал обыграл Севилью / Getty Images
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В субботу, 22 октября, мадридский Реал в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги принимал на своем поле Севилью.

Лидер чемпионата Испании сумел дожать соперника под конец встречи, одержав победу со счетом 3:1.

Королевский клуб вышел вперед в начале матча благодаря быстрому голу Луки Модрича. Гости же сумели отыграться уже во второй половине поединка усилиями Эрика Ламелы. Тем не менее ближе к концу матча Лукас Васкес и Федерико Вальверде за три минуты оформили победу мадридцев.

Реал продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 31 очко. Севилья с десятью баллами расположилась на 14-м месте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Севилья:

Реал - Севилья 3:1      

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Милитао, Менди (Рюдигер, 77) - Модрич (Асенсио, 77), Кроос, Тчуамэни (Камавинга, 65) - Вальверде, Винисиус, Родриго

Севилья: Буну - Монтьель, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес - Ракитич (Рафа Мир, 76), Оливер Торрес (Гомес, 69), Жордан - Навас (Кармона, 67), Иско (Дилейни, 76), Ламела.

Источник: MEGOGO

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Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022
Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022

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