Кадис - Атлетико 3:2: обзор матча и результат игры 29.10.2022

Кадис вырвал победу над "матрасниками" в компенсированное к матчу время.

В субботу, 29 октября, мадридский Атлетико в выездном матче 12-го тура испанской Ла Лиги встречался с Кадисом.

Подопечные Диего Симеоне потерпели достаточно неожиданное поражение, уступив одному из аутсайдеров чемпионата со счетом 2:3.

Хозяева поля вышли вперед уже в дебюте встречи усилиями Тео Бонгонда, а ближе к концу поединка удвоили свое преимущество благодаря результативному удару Алекса Фернандеса. Тем не менее уже вскоре действия вышедшего на замену Жоау Феликса привели к автоголу в ворота Кадиса, а через несколько минут португалец сравнял счет. Однако удержать ничейный результат "матрасникам" не удалось - в последней атаке Рубен Собрино вырвал победу для своей команды.

На данный момент Атлетико с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Кадис с десятью баллами находится в зоне вылета, расположившись на 18-й позиции.

Статистика матча Кадис - Атлетико 12-го тура чемпионата Испании

Кадис - Атлетико 3:2

Голы: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собрино, 90+9 - Луис Эрнандес, 85 (аг), Жоау Феликс, 89

Владение мячом: 41% - 59%

Удары (в створ): 10 (7) - 16 (7)

Атаки: 88 - 105

Кадис: Ледесма - Луис Эрнандес, Фали Хименес, Мбайе (Чуст, 30), Эспино - Бонгонда (Алехо, 74), Алекс, Феде (Хосе Мари, 68), Окампо (Алькарас, 69) - Собрино, Лосано (Лукас Перес, 74)

Атлетико: Облак - Савич, Витсель, Рейнилду - Молина, де Пауль, Кондогбья (Барриос, 72), Сауль, Карраско (Гризманн, 60) - Корреа (Жоау Феликс, 60), Мората (Матеус Кунья, 10)

Предупреждения: Феде, 65, Чуст, 87 - Кондогбья, 62, Сауль, 78, Матеус Кунья, 90, Жоау Феликс, 90+6.