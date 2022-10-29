iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кадис - Атлетико 3:2: обзор матча и результат игры 29.10.2022

Кадис вырвал победу над "матрасниками" в компенсированное к матчу время.
Сегодня, 20:22
Атлетико проиграл Кадису / Getty Images
Атлетико проиграл Кадису / Getty Images
0 0 0

В субботу, 29 октября, мадридский Атлетико в выездном матче 12-го тура испанской Ла Лиги встречался с Кадисом.

Подопечные Диего Симеоне потерпели достаточно неожиданное поражение, уступив одному из аутсайдеров чемпионата со счетом 2:3.

Хозяева поля вышли вперед уже в дебюте встречи усилиями Тео Бонгонда, а ближе к концу поединка удвоили свое преимущество благодаря результативному удару Алекса Фернандеса. Тем не менее уже вскоре действия вышедшего на замену Жоау Феликса привели к автоголу в ворота Кадиса, а через несколько минут португалец сравнял счет. Однако удержать ничейный результат "матрасникам" не удалось - в последней атаке Рубен Собрино вырвал победу для своей команды.

На данный момент Атлетико с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Кадис с десятью баллами находится в зоне вылета, расположившись на 18-й позиции.

Статистика матча Кадис - Атлетико 12-го тура чемпионата Испании

Кадис - Атлетико 3:2

Голы: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собрино, 90+9 - Луис Эрнандес, 85 (аг), Жоау Феликс, 89

Владение мячом: 41% - 59%

Удары (в створ): 10 (7) - 16 (7)

Атаки: 88 - 105

Кадис: Ледесма - Луис Эрнандес, Фали Хименес, Мбайе (Чуст, 30), Эспино - Бонгонда (Алехо, 74), Алекс, Феде (Хосе Мари, 68), Окампо (Алькарас, 69) - Собрино, Лосано (Лукас Перес, 74)

Атлетико: Облак - Савич, Витсель, Рейнилду - Молина, де Пауль, Кондогбья (Барриос, 72), Сауль, Карраско (Гризманн, 60) - Корреа (Жоау Феликс, 60), Мората (Матеус Кунья, 10)

Предупреждения: Феде, 65, Чуст, 87 - Кондогбья, 62, Сауль, 78, Матеус Кунья, 90, Жоау Феликс, 90+6.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Чемпионат Испании Ла Лига кадис
0 0 0

Статьи по теме

Симеоне - о вылете из Лиги чемпионов: Без разницы, что обо мне думают Симеоне - о вылете из Лиги чемпионов: Без разницы, что обо мне думают
Только два аргентинца забили 4 гола в своих первых 4 играх Лиги чемпионов - у обоих фамилия Симеоне Только два аргентинца забили 4 гола в своих первых 4 играх Лиги чемпионов - у обоих фамилия Симеоне
Тер Штеген записал на свой счет уникальное достижение Ла Лиги Тер Штеген записал на свой счет уникальное достижение Ла Лиги
Атлетико обыграл Бетис, благодаря дубля Гризманна Атлетико обыграл Бетис, благодаря дубля Гризманна
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа22:55
ПСЖ - Труа 4:3 Видео голов и обзор матча 29.10.2022
Формула 122:40
Гран-при Мексики: Пилоты Мерседес стали лучшими в третьей практике, Ферстаппен - в тройке
Европа22:21
Реал выйдет на разминку перед матчем с Жироной в футболках с известным супергероем
Европа21:57
Эвертон с Миколенко удержал ничью в матче с Фулхэмом
Европа21:51
Боруссия Дортмунд на выезде обыграла Айнтрахт
Украина21:24
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина21:13
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Бокс21:00
Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн
Украина20:55
Александрия в концовке матча смогла вырвать ничью у Шахтера
Европа20:22
Атлетико потерпел сенсационное поражение от аутсайдера чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK