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Мудрик - в сборной открытий группового этапа Лиги чемпионов по версии The Sun

Английское СМИ отметили украинца за его достижения.
Сегодня, 15:58
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
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Британское издание The Sun выпустило свою версию сборной футболистов, раскрывших свой потенциал во время группового этапа ЛЧ.

Среди прочего, в 11-ке лучших нашлось место украинскому вингеру донецкого Шахтера Михаилу Мудрику.

Символическая сборная открытий группового этапа ЛЧ: Диогу Кошта (Порту) - Рико Льюис (Ман Сити), Антониу Силва (Бенфика), Страхинья Павлович (Динамо Загреб), Пьеро Хинкапи (Байер) - Рафаэль Оньедика (Брюгге), Маркус Эдвардс (Спортинг), Харви Эллиотт (Ливерпуль) - Михаил Мудрик (Шахтер), Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия (оба - Наполи).

Напомним, на данной стадии турнира футболист оформил три мяча и две результативные передачи в шести сыгранных играх, что позволило "горнякам" сохранить для себя Евровесну, квалифицировавшись в 1/16 Лиги Европы.

Ранее стали известны потенциальные соперники Шахтера на данной стадии турнира.

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