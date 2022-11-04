Мудрик - в сборной открытий группового этапа Лиги чемпионов по версии The Sun

Английское СМИ отметили украинца за его достижения.

Британское издание The Sun выпустило свою версию сборной футболистов, раскрывших свой потенциал во время группового этапа ЛЧ.

Среди прочего, в 11-ке лучших нашлось место украинскому вингеру донецкого Шахтера Михаилу Мудрику.

Символическая сборная открытий группового этапа ЛЧ: Диогу Кошта (Порту) - Рико Льюис (Ман Сити), Антониу Силва (Бенфика), Страхинья Павлович (Динамо Загреб), Пьеро Хинкапи (Байер) - Рафаэль Оньедика (Брюгге), Маркус Эдвардс (Спортинг), Харви Эллиотт (Ливерпуль) - Михаил Мудрик (Шахтер), Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия (оба - Наполи).

Напомним, на данной стадии турнира футболист оформил три мяча и две результативные передачи в шести сыгранных играх, что позволило "горнякам" сохранить для себя Евровесну, квалифицировавшись в 1/16 Лиги Европы.

Ранее стали известны потенциальные соперники Шахтера на данной стадии турнира.