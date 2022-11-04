Шахтер и Лига Европы: потенциальные соперники и когда следующие матчи

ISPORT рассказывает, что ждет донецкий Шахтер в первой половине следующего года.

Завершились групповые раунды всех трех евро кубковых турниров, в которых участие принимали три украинских клуба.

К сожалению, киевское Динамо умудрилось занять последнее место в своей группе Лиги Европы и не вышли даже в плей-офф ниже турнира – Лиги конференций. Днепр-1, в свою очередь, заняли второе место в своем квартете Лиги конференций.

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У Шахтера была несколько схожая ситуация с Днепр-1 перед последним туром, но если бывшая команда Игоря Йовичевича боролась за первое место в группе и 1/8 финала Лиги конференций, то нынешняя "жена" хорватского специалиста сражалась за 1/8 финала Лиги чемпионов.

Но Шахтер не смог обыграть РБ Лейпциг и погрузился в Лигу Европы, где в 1/16 сыграет против одной из "вторых" команд группового раунда этого турнира.

Возможные соперники Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы:

ПСВ

Манчестер Юнайтед

Мидтьюлланд

Нант

Монако

Ренн

Рома

Унион Берлин

Самыми тяжелыми оппонентами из этого списка, несомненно, являются Манчестер Юнайтед и Рома. Поединки пройдут 16 и 23 марта.

Кто именно станет оппонентом "горняков" также станет известно 7 ноября, когда и пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.