Днепр-1 в Лиге конференций: с кем сыграют, когда матчи?

Другий розіграш в історії Ліги конференцій перейшов свій екватор. Груповий раунд завершено, як закінчились аналогічні стадії в двох інших єврокубках.

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Єдиний представник на цій стадії даного турніру - Дніпро-1 - зміг зайняти друге місце в своїй групі і вийти в плей-офф. Що ж на нього чекає там?

Дніпро-1 в Лізі Європи

Команда Олександра Кучера в групі з Вадуцом, Аполлоном та АЗ змогли вийти в плей-офф в своєму дебютному євро кубковому сезоні.

В останньому матчі проти АЗ дніпряни поступилися і не змогли зайняти перше місце, завершивши групу на другій сходинці. Для них це означає, що плей-офф Ліги конференцій вони розпочнуть з раунду 1/16 фіналу.

Поєдинки цього раунду пройдуть 16 і 23 лютого 2023 року.

Суперник Дніпра-1 визначиться вже досить скоро – в наступний понеділок, 7 листопада, пройде жеребкування 1/16 фіналу.

Можливі суперники Дніпро-1 в 1/16 фіналу Ліги конференцій:

АЕК Ларнака

Шериф

Лацио

Карабах

Трабзонспор

Буде/Глимт

Лудогорец

Брага

Звичайно на фоні інших виділяється італійський Лаціо – представник одного з найсильніших чемпіонатів світу.