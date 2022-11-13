Футболист МЮ проведет юбилейный матч в АПЛ
Бруну Фернандеш попал в старт на игру с Фулхэмом
В рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет с Фулхэмом.
Нидерландец Эрик тен Хаг определился с составом на данный матч.
В составе "красных дьяволов" попал Бруну Фернандеш, для которого это юбилейный матч.
Португальский полузащитник проведет сотый матч в рамках чемпионата Англии.
Bruno Fernandes makes his 100th Premier League appearance today 🇵🇹💪 pic.twitter.com/vWzcLtEah0— utdreport (@utdreport) November 13, 2022
Матч Фулхэм - МЮ начнется в 18:30 по киевскому времени.