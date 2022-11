Роналду: Манчестер Юнайтед - маркетинговый клуб, Глейзерам плевать на него

В своем скандальноизвестном интервью Криштиану Роналду нацелился и на американских владельцев Манчестер Юнайтед, заявив, что он не разговаривал ни с кем из членов семьи Глейзеров с момента своего возвращения в Манчестер в 2021 году.

"Владельцам клуба наплевать на него со спортивной точки зрения", — цитирует Роналду talkSPORT. "Как вы знаете, Манчестер Юнайтед — маркетинговый клуб, они будут получать свои деньги от маркетинга, но, по моему мнению, им все равно, что касается спорта".

На вопрос Моргана, говорил ли он когда-нибудь с Глейзерами, Роналду ответил: "Никогда. Они отдают всю власть президенту и спортивному директору".

Португалец предупредил верных фанатов манкунианцев, что может пройти некоторое время, прежде чем клуб вернется на вершину, как это было во время его первого пребывания в клубе.

"Фанаты всегда правы, фанаты должны знать правду. Они должны знать, что мы, игроки, хотим лучшего для клуба. Я хочу лучшего для клуба, поэтому я пришел в Манчестер Юнайтед, я люблю этот клуб".

"Но у вас есть некоторые вещи внутри клуба, которые не помогают Манчестер Юнайтед выйти на высший уровень, на уровень, например, Манчестер Сити, Ливерпуля и даже сейчас Арсенала, что сложно. Это трудно".

"Это сложно. На мой взгляд, Манчестер Юнайтед будет сложно вернутся на вершину в ближайшие два-три года".

