Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Манчестер Юнайтед официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Криштиану Роналду.
37-летний футболист после своего скандального интервью покидает английский клуб в статусе свободного агента.
Как сообщает пресс-служба МЮ, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
"Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на Олд Траффорд", - говорится в заявлении.
Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022
The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC
Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.
Сейчас нападающий в составе сборной Португалии находится в Катаре на чемпионате мира-2022. На мировом первенстве португальцы сыграют в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.