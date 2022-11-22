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Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

Португальский форвард поплатился за свои скандальные высказывания в адрес клуба.
Сегодня, 19:40
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Манчестер Юнайтед официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Криштиану Роналду.

37-летний футболист после своего скандального интервью покидает английский клуб в статусе свободного агента.

Как сообщает пресс-служба МЮ, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на Олд Траффорд", - говорится в заявлении.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.

Сейчас нападающий в составе сборной Португалии находится в Катаре на чемпионате мира-2022. На мировом первенстве португальцы сыграют в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду

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