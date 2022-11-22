Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

Португальский форвард поплатился за свои скандальные высказывания в адрес клуба.

Манчестер Юнайтед официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Криштиану Роналду.

37-летний футболист после своего скандального интервью покидает английский клуб в статусе свободного агента.

Как сообщает пресс-служба МЮ, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на Олд Траффорд", - говорится в заявлении.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.

Сейчас нападающий в составе сборной Португалии находится в Катаре на чемпионате мира-2022. На мировом первенстве португальцы сыграют в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.