Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

Манчестер Юнайтед официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Криштиану Роналду.

37-летний футболист после своего скандального интервью покидает английский клуб в статусе свободного агента.

Как сообщает пресс-служба МЮ, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на Олд Траффорд", - говорится в заявлении.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC